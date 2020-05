Ferro Rodrigues determina uso obrigatório de máscara no Parlamento

A utilização obrigatória de equipamento de proteção individual na Assembleia da República, em vigor a partir de hoje, aplica-se a "deputados, membros do Governo, funcionários parlamentares, membros dos Gabinetes, colaboradores dos Grupos Parlamentares, Serviço de Segurança e a todos os prestadores de serviços, bem como a todos os cidadãos que, por qualquer razão, entrem e circulem nas instalações do Parlamento".

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, determinou que, a partir desta segunda-feira, será obrigatório o uso de máscara para quem quiser entrar, circular ou permanecer no Parlamento, num despacho no âmbito da pandemia de covid-19.

O despacho, já publicado no site do Parlamento, refere que, "no âmbito das medidas excecionais relativas à prevenção da pandemia da doença covid-19, as autoridades de saúde nacionais e internacionais têm vindo a tornar obrigatório, em alguns casos, e a recomendar, noutros casos, a utilização de equipamento de proteção individual".

O texto acrescenta ainda que, "no quadro do diálogo produtivo que mantém com a Direção-Geral da Saúde", a Assembleia da República "tem acompanhado todas as recomendações e orientações relativas à utilização de equipamento de proteção individual".

"Considerando que as mais recentes orientações apontam para a utilização de máscaras sociais ou cirúrgicas como um meio fundamental na proteção relativamente ao perigo de contágio - nomeadamente em atividades desenvolvidas em espaços fechados -, e que o efeito das mesmas só é plenamente conseguido se a sua utilização for adotada por todos", Eduardo Ferro Rodrigues assinou hoje o despacho a determinar o seu uso obrigatório dentro da Assembleia da República.

Ainda na semana passada, no final da conferência de líderes, a porta-voz deste órgão, a deputada do PS, Maria da Luz Rosinha, foi questionada sobre a necessidade do uso de máscaras no futuro no Parlamento, e admitiu que este seria um assunto a abordar e debater em "próximas reuniões".

Durante a polémica sobre as comemorações do 25 de Abril no Parlamento, Ferro Rodrigues recusou que o uso de máscara pudesse ser obrigatório nessa ocasião, uma vez que tal não acontecera nos plenários anteriores "sem que nunca se tivesse levantado esse problema de saúde pública".