Estado de calamidade. PSP impediu 250 pessoas de seguirem viagem nos transportes públicos

Estes utentes dos transportes públicos que não cumpriam as regras “estavam bastante mal informados, pensavam que só com máscara cirúrgica estariam protegidos”.

Em declarações à Renascença , o superintendente Nuno Carocha, da PSP, explica que as autoridades optaram pela pedagogia e só uma pessoa foi multada, porque “comunicou a intenção de não cumprir as regras e terá recusado a abandonar o transporte público”.

“Também aqui assenta o nosso principal papel nestes dias, que é informar e sensibilizar as pessoas. Explicar que pode ser com a máscara cirúrgica, mas as pessoas também podem utilizar o transporte público com a máscara comunitária ou com uma simples viseira”, sublinha o superintendente Nuno Carocha.

Em relação ao pequeno comércio de rua e aos serviços públicos, que reabriram esta segunda-feira, a PSP não registou qualquer situação significativa.

“No que diz respeito aos serviços públicos, mantém-se o apelo para que os cidadãos tentem resolver os problemas por intermédio do contacto telefónico e do email e, só em último caso e com marcação prévia, é que devem deslocar-se fisicamente aos serviços. É uma regra que já vinha de trás e está bastante bem compreendida por toda a população”, refere o superintendente Nuno Carocha.

Em relação ao comércio, “também não temos problemas a registar, por agora”, sublinha a mesma fonte.

“Vê-se que os comerciantes estavam com grande vontade de retomar a atividade e económica, têm todos os avisos no local, respeitam as distâncias de segurança, pedem às pessoas para aguardar fora do estabelecimento. Vê-se um elevadíssimo grau de cumprimento e pessoas bastante bem informadas”, constata o superintendente Nuno Carocha.

