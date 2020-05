Dia começa com máscara colocada, apesar de algumas exceções

Nem todos os utentes dos transportes públicos, em Braga, cumpriam a obrigatoriedade do uso de máscara, esta manhã, no primeiro dia de estado de calamidade, o primeiro do plano de desconfinamento elaborado pelo Governo, que prevê um levantamento das restrições provocadas pela pandemia de Covid-19.

Há coimas previstas para quem não usar a máscara, mas Daniel, motorista dos TUB, Transportes Urbanos de Braga, mostra vontade de ser o primeiro fiscal e, se cumprir a tarega, evitará coimas para quem prevarica e irregularidades no seu autocarro: "[Se alguém estiver sem máscara, não pode entrar. Mas isto vai ser normalizado, as pessoas vão habituar-se, tem de ser".

Neste contacto da Renascença com a nova ordem dos dias, Daniel teve logo um desafio a abrir. "Olhe, o primeiro [passageiro] a entrar e não tem máscara", observou, ainda antes de tratar da situação.