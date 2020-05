​DGS promete “orientação muito rapidamente” sobre visitas a lares

Veja também:

A Direção Geral da Saúde (DGS) está a preparar uma orientação com regras sanitárias para permitir visitas aos lares de idosos.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse esta segunda-feira que os idosos não estão abandonados, mas é preciso garantir toda a segurança nas visitas que vão ser retomadas na sequência das orientações que ainda estão a ser trabalhadas entre os Ministérios da Saúde e da Segurança Social.

“É uma questão de permitirmos, com segurança, que família e amigos, as possam ver, mas temos que manter contenção nessas visitas e regras muito específicas”, disse Graça Freitas, em conferência de imprensa.

As regras estão “a ser analisadas pela saúde pública” e depois serão também consensualizadas e discutidas com o Ministério do Trabalho e Segurança Social e com as entidades gestoras dos lares, explicou a diretora-geral da Saúde.

“Vai-se fazer uma orientação muito rapidamente, com todo o cuidado, para permitir duas coisas: que as pessoas sejam visitadas e, ao mesmo tempo, se mantenha o nível de segurança exigido nessas circunstâncias para uma população que é muito vulnerável”, sublinhou Graça Freitas.

Os testes aos funcionários estão a arrastar-se e é preciso retomar o quanto antes as visitas aos lares de idosos. O apelo é do presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso.



Depois de a ministra da Saúde ter afirmado que a testagem está a correr muitíssimo bem e que remete para os próximos dias a revelação de uma estratégia para as visitas, João Ferreira de Almeida lembra que os idosos revelam ansiedade. Pede por isso a maior rapidez possível, mas com cautela na definição no das regras para as visitas.



“A questão não é só a data. Depois como é que se faz essa retoma das visitas porque tem de ser com extremo cuidado. Também não estou a ver uma filha ou um filho a visitar um idoso com máscara, viseira e luvas sem haver contacto físico. Não é fácil, mas vai ser complicado”, acrescenta João Ferreira de Almeida.



A ministra da Saúde admitiu, no domingo, que não há data prevista para a retoma das visitas aos lares, após a sua suspensão, a 8 de março, no âmbito das medidas de contenção da pandemia da Covid-19.

Na conferência de imprensa de atualização da situação pandémica da Covid-19 em Portugal, que começou com mais de 2h15 de atraso, Marta Temido assumiu que os lares constituem "um contexto em que estão, de entre todos, alguns dos mais vulneráveis" ao novo coronavírus, "pela idade e pelas comorbilidades associadas".