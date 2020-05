Covid-19: Portugal inicia tratamento com plasma de doentes curados. Dadores podem inscrever-se

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, confirmou esta segunda-feira que Portugal começará a fazer tratamento à Covid-19 com o plasma de doentes curados da doença, uma prática que já foi adotada em muitos outros países.

"Este mês começa a colheita de plasma de doente recuperados em dez unidades do país. A transfusão de plasma convalescente foi feita noutros países e com bons resultados, sendo que os critérios serão coordenados pelo Instituto do Sangue e Transplantação, DGS, Infarmed, Instituto Ricardo Jorge e Instituto da Medicina Molecular", disse, em conferência de imprensa.

Presente na conferência de imprensa esteve também Maria Antónia Escoval, presidente do Instituto do Sangue e Transplantação (IPST), que dá mais detalhes sobre o procedimento.

"É uma técnica que já foi usada na China com eficácia terapêutica, para além de muitos outros países, como França, Itália, Holanda, Bélgica que já estão a desenvolver ensaios com plasma convalescente, o mesmo com os Estados Unidos da América e é uma prática que a OMS e o ECDC [Centro Europeu de Controlo de Doenças] recomendam."

Portugal contabiliza, à data, 1.712 casos recuperados pela Covid-19. A doação de sangue é uma prática voluntária, pelo que quem quiser participar, terá de se inscrever através de uma plataforma online.

"A dádiva é anónima, benévola e voluntária. Por isso, estará disponível no site do IPST um link onde os doentes recuperados podem, a partir de hoje, disponibilizar-se para fazer a sua dádiva", explica.

Pelo menos 15 mil testes durante o fim-de-semana

António Lacerda Sales fez ainda uma atualização do número de testes que foi feito durante o fim de semana, um número que não está ainda completo.

"No sábado, foram feitos 10.400 testes, e faltam apurar três laboratórios, no domingo 5.500, mas faltam apurar 12 laboratórios. No feriado [sexta-feira, 1 de maio], fizemos 12.500 testes e faltam apurar dois laboratórios", admite.

O Secretário de Estado revelou ainda que o país tem mais de 175 mil utentes inscritos na plataforma Trace Covid, que estão em acompanhamento por profissionais de saúde.

A linha de aconselhamento psicológico já recebeu mais de 200 chamadas e a linha de atendimento para surdos, "que abriu no dia 21 de abril, atendeu 30 pessoas por videochamada".