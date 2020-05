Comércio do interior do país abre a porta, mas ninguém entra

“As pessoas estão reticentes, têm medo”, afirma o comerciante que garante cumprir todas as regras de segurança. Além de estar de máscara, também disponibiliza aos clientes “máscaras, luvas, gel e meias plásticas", e no estabelecimento só entra “uma pessoa de cada vez”. Nuno Dias tem uma empregada em "lay-off" parcial, pelo que no estabelecimento só estará uma pessoa a atender. “Combinámos fazer horários alternados, para uma maior segurança de todos”, conta à Renascença. O comerciante refere que o tempo de encerramento representa a perda de “muito dinheiro” e não acredita que vai conseguir recuperar o prejuízo. “Comparando com as vendas do ano anterior, perdi muito dinheiro, muito mesmo. E não acredito que seja possível recuperar, mas cá estamos para ver o que isto dá”, afirma.

À espera dos clientes está também Augusto Covas. A loja está recheada de produtos de têxtil lar, mas esta manhã só ainda teve um cliente. “Levou um par de meias”, conta o comerciante, referindo que as pessoas “até têm medo de sair à rua”. Augusto está ao balcão de viseira e máscara, tal como a empregada, porque, diz, “é fundamental protegermo-nos e proteger os outros”. “E aqui só entram duas pessoas de cada vez”, garante. Para o comerciante, o tempo de encerramento foi sinónimo de “muito prejuízo”. Um prejuízo, frisa, que “não será possível atenuar, porque vai demorar muito tempo até que as pessoas ganhem confiança para regressarem ao comércio local”.