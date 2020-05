Comerciantes destrancam portas em Lisboa. “Vemos pessoas na rua, mas não há clientes”

Com o negócio fechado desde 18 de março, a gerente passou a manhã desta segunda-feira a preparar o estabelecimento para a reabertura. “Desde que chegamos, temos estado a desinfetar tudo. Estivemos a equipar tudo com acrílico, com as devidas precauções”.

Apesar das novas restrições, como o facto de os clientes não poderem experimentar a roupa na loja, antes de a comprarem, Maria João tem esperança que “melhores dias virão”.