Abriu a época das matrículas. Tire aqui todas as dúvidas

Começa nesta segunda-feira o período de matrículas para as crianças do ensino pré-escolar e para as que iniciam o ensino obrigatório (1.º ano do básico). Este ano, segundo o despacho normativo, publicado em abril, o processo deve ser feito preferencialmente pela internet, através de um site criado para o efeito. Os alunos entre o 2.º e o 12.º ano têm de esperar pelo dia 26 de junho para saberem se transitaram, ou não, de ano para que a renovação da matrícula possa ser feita. O processo de renovação será automático, exceto para os estudantes do 5.º, 7.º e 10.º anos e para os que pretendam mudar de estabelecimento de ensino. As matrículas para todos os níveis de ensino terminam a 30 de junho. Para o ajudar neste processo, a Renascença preparou uma lista de perguntas e respostas. Quais os documentos necessários para matrículas em início de ciclo/renovação de matrícula? Cartão de Cidadão

Número de identificação fiscal (NIF)

Número de utente do Serviço Nacional de Saúde/Identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável

Número de identificação da Segurança Social

Quando o encarregado de educação não é o pai ou a mãe, é necessário apresentar a composição do agregado familiar – é este documento que comprova que o encarregado de educação partilha a residência fiscal com o aluno. Se a morada não for a mesma, não será aceite como encarregado da criança

com o aluno. Se a morada não for a mesma, não será aceite como encarregado da criança Se o encarregado de educação for o pai ou a mãe, é necessário levar um comprovativo da área de residência (normalmente, é aceite uma fatura de água ou luz) ou da morada da atividade profissional (declaração da empresa), caso queira usar estes critérios como prioridade na obtenção de vaga. Como obter o comprovativo de morada fiscal? No Portal das Finanças, deve aceder à sua área reservada. Siga este caminho: Serviços> Situação Fiscal> Dados Pessoais Relevantes> Consultar Agregado Familiar. Uma vez ali, pode imprimir o comprovativo. Também pode pedi-lo numa Loja de Cidadão (só deverão abrir em junho) e nos Serviços de Finanças, que nesta fase só atendem por marcação. Qual a idade das crianças para serem matriculadas no pré-escolar? Todas as crianças que completem 3 anos de idade até 15 de setembro – ou que tenham entre 3 anos e a idade de ingresso no 1.º ciclo do ensino básico – podem fazer a matrícula na educação pré-escolar. A frequência deste tipo de ensino não é obrigatória. O que acontece às crianças que completem os 3 anos depois dessa data? As matrículas de crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro são aceites, mas a título condicional. Ficam dependentes das vagas disponíveis depois de colocadas todas as crianças que têm prioridade.

Nos casos das crianças que completem 3 anos de idade entre 1 de janeiro e o final do ano letivo, a matrícula pode ser feita ao longo do ano. No entanto, ela só é aceite se houver vaga e a criança só pode frequentar o estabelecimento de ensino a partir do momento em que perfaz os 3 anos, idade mínima de frequência da educação pré-escolar. Quais são os critérios de desempate na educação pré-escolar? Há regras a seguir para decidir quem fica com os lugares disponíveis, quando não há vagas para todos as crianças. Já no caso de ser uma renovação de matrícula, é dada prioridade às crianças que, no ano anterior, frequentaram o jardim de infância em causa, aplicando-se sucessivamente as prioridades definidas pelo Ministério da Educação: Crianças com necessidades educativas específicas

Filhos de mães e pais estudantes menores

Crianças com irmãos ou com outras crianças e jovens que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar a frequentar o estabelecimento de educação e de ensino pretendido

Crianças beneficiárias de Ação Social Escolar (ASE), cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência da escola

Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de influência da escola

Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino pretendido

Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses e dias

Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de influência da escola pretendida

Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino. Quando é conhecida a lista das crianças que conseguiram vaga? A lista das crianças que conseguiram vaga será conhecida a 21 de julho, no caso da educação pré-escolar.

Quais são os critérios de desempate no ensino básico (1.º ao 9.º ano)? No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação e de ensino para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos: Com necessidades educativas específicas

Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico no mesmo agrupamento de escolas

Com irmãos ou outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar, que frequentam o estabelecimento de educação e de ensino pretendido

Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento pretendido

Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento pretendido

Alunos cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino, dando-se prioridade de entre estes, aos alunos que no ano letivo anterior tenham frequentado um estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas

Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições do sector social e solidário na área de influência do estabelecimento de ensino ou num estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando preferência aos que comprovadamente residam mais próximo do estabelecimento educação e de ensino escolhido

Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de influência da escola pretendida

Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no estabelecimento de educação e de ensino. Quando é conhecida a lista dos alunos que conseguiram vaga? No caso do ensino básico, a lista dos alunos que conseguiram vaga será conhecida a 21 de julho. O processo de constituição de turmas deve estar concluído no prazo de 15 dias úteis, a contar do dia em que as listas de alunos colocados são conhecidas, ou seja, no limite a 7 de agosto.