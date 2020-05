​Jair Bolsonaro nomeia delegado para comandar a Polícia Federal do Brasil

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, nomeou esta segunda-feira, o delegado Rolando Alexandre de Souza para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal do país. A decisão consta de um decreto publicado numa edição extra do Diário Oficial da União.



É a segunda nomeação para o mesmo cargo realizada pelo chefe de Estado do Brasil em pouco menos de uma semana.

Bolsonaro já tinha escolhido, na semana passada, o chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, para ocupar o lugar, mas a nomeação foi impedida por decisão de um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu indícios de desvio de finalidade na nomeação, deferindo um pedido judicial do Partido Democrático Trabalhista para travar a tomada de posse.

O novo chefe da Polícia Federal do Brasil é delegado da instituição há 15 anos. Rolando Alexandre de Souza ocupou também a chefia do Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos, em Brasília, e trabalhava atualmente na Abin, como secretário de planeamento e gestão.

De acordo com a imprensa brasileira, Rolando Alexandre de Souza é considerado como "braço direito" do anterior nomeado - Alexandre Ramagem - dentro da Abin, sendo a sua nomeação a alternativa escolhida por Bolsonaro para manter a influência deste elemento próximo da família do Presidente brasileiro, dentro da Polícia Federal.

A troca do titular do cargo acontece no centro de um escândalo de tentativa de interferência política neste órgão federal, que envolve Bolsonaro.

No final de abril, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, declarou publicamente que o Presidente do Brasil demitiu o antigo chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, para interferir em investigações realizadas pela corporação.