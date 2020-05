Há "esperança" no Remdesivir, apps não devem substituir "trabalho no terreno"

Veja também:

A Organização Mundial de Saúde sublinhou esta segunda-feira que apps de rastreio da Covid-19 e outros instrumentos tecnológicos de combate à pandemia não podem nem devem substituir o "trabalho no terreno" de vigilância e monitorização do novo coronavírus, numa altura em que vários países, incluindo Portugal, começam agora a avançar com um desconfinamento gradual.

"Queremos mesmo enfatizar que os intrumentos de tecnologias de informação não substituem o trabaho básico de saúde pública de que vamos precisar para rastrear, testar, isolar e pôr em quarentena" casos suspeitos de infeção por Covid-19, disse Mike Ryan, especialista da OMS em emergências, na conferência diária da organização por vídeochamada, a partir de Genebra.