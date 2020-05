França descobre caso de Covid-19 em novos testes a amostras de dezembro

Veja também:

Um hospital francês, que voltou a testar amostras antigas de pacientes com pneumonia, descobriu que tratava, já em finais de dezembro, um homem com Covid-19, quase um mês antes do Governo francês confirmar os primeiros casos.



O chefe do serviço de reanimação dos hospitais Avicenne e Jean Verdier, nos subúrbios do norte de Paris, disse à BFM TV que foram realizados novos testes a amostras de 24 pacientes tratados em dezembro e janeiro, que tinham resultado negativo para a gripe.

"Dos 24, obtivemos um resultado positivo para a Covid-19, em 27 de dezembro", revelou Yves Cohen, ao canal de notícias, no domingo.

“Todas as amostras foram colhidas para detetar gripe, usando o mesmo processo de triagem genética que também pode ser utilizado para detetar a presença do novo coronavírus em pacientes infetados, no momento em que a amostra é recolhida. Os testes foram realizados novamente, várias vezes, para garantir que não existiam erros.”

Yves Cohen e a sua equipa consideram ser muito cedo para saber se se trata do “paciente zero de França”, um passo fundamental para entender como se espalhou o vírus.

O paciente em causa “ficou doente durante 15 dias e infetou os dois filhos, mas não a sua esposa, não sabendo como foi infetado e não tendo feito qualquer viagem. O único contato que ele teve foi com a esposa, empregada de uma peixaria, num supermercado, ao lado de um sushi bar, frequentado por pessoas de origem chinesa”, adiantou o responsável.

De acordo com o investigador, não está ainda claro se essas pessoas tinham viajado para a China.

O caso tem de ser investigado pelas autoridades sanitárias para que se encontre a cadeia de transmissão.

Em França, quase 25.000 pessoas morrerem com Covid-19 desde o dia 1 de março, tendo os três primeiros casos sido registados em 24 de janeiro.