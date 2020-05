Espanha mantém menor número diário de mortos: 164

Veja também:

Espanha registou, pelo segundo dia consecutivo, 164 novas mortes por Covid-19. São os números oficiais anunciados nesta segunda-feira.

Segundo a Proteção Civil espanhola, o país conta agora com um total de 25.428 óbitos e 218 mil infetados (mais 356 do que no dia anterior – outra redução assinalável face aos últimos dias).

Os números indicam ainda que, nas últimas 24 horas, 2.441 pessoas foram consideradas curadas, sendo o total de 121.343 desde o início da pandemia.

Espanha entra, nesta segunda-feira, na fase 0 de desconfinamento com a abertura do pequeno comércio e uso de máscaras obrigatório para utentes dos transportes públicos, sejam rodoviários, ferroviários, aéreos ou marítimos.

A entrada em pequenas lojas e cabeleireiros só é permitida com hora marcada.

Algumas ilhas entram diretamente na fase 1, com permissão de ajuntamentos até 10 pessoas.