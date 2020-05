Bolsonaro participa em manifestação que pede desconfinamento e intervenção militar

Veja também:

O Presidente do Brasil participou, este domingo, em mais uma manifestação, em Brasília, de apoio ao seu Governo.

Jair Bolsonaro começou por atacar o Supremo Tribunal Federal (STF), que o impediu de nomear para diretor-geral da Polícia Federal Alexandre Ramagem, o seu anterior diretor de segurança e atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência.

Na sua intervenção, o líder brasileiro voltou a exigir o levantamento das medidas de distanciamento social, que no Brasil são decididas pelos governadores.

“Sabemos do efeito do vírus, mas infelizmente muitos serão infetados, infelizmente muitos perderão as suas vidas também. Mas é uma realidade e nós temos que enfrentar”, disse Bolsonaro, que repetiu: “Não podemos fazer com que o efeito colateral do tratamento do combate ao vírus seja mais danoso do que o próprio vírus.”

Antes e durante o discurso de Bolsonaro, foram vistas e ouvidas mensagens precisamente a favor do levantamento das medidas de isolamento e até palavras de ordem a pedir uma intervenção militar, o que será ilegal, à luz da Constituição brasileira.

A manifestação ficou ainda marcada por agressões a alguns dos jornalistas.