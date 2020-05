Desconfinamento. “Os novos hábitos fazem-se todos os dias”

O uso de máscaras começou a ser obrigatório em espaços fechados, nomeadamente nos transportes públicos, e estão previstas coimas para quem não cumprir as novas regras.

O comentador do programa As Três da Manhã lembra que, nesta nova fase, “o mais importante é a autorregulação da sociedade” e “perceber como é que se consolidam os novos hábitos, as novas rotinas”.

“Este desconfinamento é gradual e pode ter avanços e recuos. Vamos ter de nos ir habituando a diferentes normais e isso só é possível com a vontade coletiva das pessoas”, destaca.

Henrique Raposo concorda e reconhece que existe alguma resistência para o uso de máscara – incluindo a sua – mas “é importante para recuperarmos uma normalidade a sério”.