​Praiense impugna subidas à Segunda Liga

O Praiense não se conforma com a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de atribuir a subida à II Liga a Vizela e Arouca e irá avançar com a impugnação, caso o executivo de Fernando Gomes não reconsidere.

“O Praiense está a trabalhar para impugnar a decisão da FPF. Houve alguma precipitação da Federação que nem ouviu as associações. Mas ainda acredito que Fernando Gomes e a sua equipa de trabalho irá reponderar a situação e repor a verdade desportiva. Estamos para subir há três anos e por uma razão ou outra não tem acontecido. Não vou admitir que seja feita uma injustiça tão grande ao Praiense”, refere o presidente do Praiense, Marco Monteiro, em entrevista a Bola Branca.



O Praiense, líder da série C do Campeonato de Portugal, estava à espera de um "play-off" para apuramento das duas equipas que iriam subir à II Liga. Daí a surpresa com a decisão anunciada pela FPF, que promoveu Arouca e Vizela, por serem os líderes com mais pontos, entre as quatro série do Campeonato de Portugal. De fora, ficaram Praiense, líder da Série C, e Olhanense, que comanda a Série D.