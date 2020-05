FC Porto e Benfica lideram pelotão da I Liga no regresso ao trabalho

FC Porto e Benfica regressam aos treinos, esta segunda-feira, juntamente com quase todas as outras equipas da I Liga de futebol, suspensa desde 12 de março, após a 24.ª jornada, devido à pandemia da Covid-19.

Com a autorização do Governo para que a principal competição de futebol volte, à porta fechada, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS), os clubes estão de volta, mas ainda condicionados.

O FC Porto tem o reinício dos trabalhos marcado para as 9h00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, com os futebolistas divididos em três grupos. O plantel realiza exames imunológicos, além do treino dirigido por Sérgio Conceição, que já prometeu um regresso "com toda a força", porque os jogadores estiveram sempre "ativos, com treino físico ou noutro formato, e focados num possível regresso".