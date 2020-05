PSD aponta farpas ao Governo: "Houve burocracia excessiva no lay-off. Muitos trabalhadores não receberam apoio em abril"

Veja também:

O presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD aponta falhas ao Governo no apoio às empresas, quer pela via das linhas de crédito, quer através do lay-off.

Em declarações à Renascença, Joaquim Sarmento lembra que “o tempo é uma variável crítica”, diz que não consegue perceber tanta demora, e alerta que quando o dinheiro chegar, algumas empresas já terão fechado e não conseguirão reabrir.

"Quanto mais tempo demorarmos, mais difícil será para muitas empresas recuperarem. E algumas delas seguramente que poderão já ter fechado e não vão conseguir reabrir. Portanto, o tempo aqui é uma variável crítica e eu não consigo perceber como é que se demora um mês e meio. E ao fim de um mês e meio estes processos não estão otimizados e não estão em velocidade de cruzeiro. Quanto mais tempo demorarmos, mais as empresas vão sofrer e mais dificil será a recuperação económica”, aponta.

Quanto às linhas de crédito, Joaquim Sarmento diz que o dinheiro é pouco e tarda a chegar. "Estão altamente burocratizadas, muito morosas na chegada do dinheiro às empresas e muito abaixo daquilo também que era os objetivos de consessão de crédito."

Uma burocracia excessiva que, na leitura de Joaquim Sarmento, também emperrou a avaliação e aprovação do lay-off.

"No caso do lay-off, o Governo falhou. É bom recordar que tivemos pelo menos três semanas para o Governo conseguir fechar o instrumento. Houve uma burocracia excessiva e um sistema de avaliação dos pedidos de lay-off que claramente não conseguiu corresponder às exigências do momento. E por isso é que ficaram dezenas de milhares de pedidos por aprovar. O que significa que temos muitos e muitos trabalhadores que em abril não receberam o apoio do lay-off”, acusa.