​Hotéis devem reabrir no final de junho

Os hotéis não deverão retomar em pleno a atividade antes do fim de junho, afirma o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, em entrevista à Renascença.



Francisco Calheiros aponta o fim do mês de junho, ou o início de julho, como o momento em que será a reabertura dos hotéis e outras unidades de alojamento turístico que optaram por fechar as portas devido à Covid-19.

A reabertura coincidiria assim, com o fim do prazo de abrangência dos apoios excecionais ao “lay-off”, concedidos pelo governo. “O lay-off são três meses; apontamos para o fim de junho, início de julho”, diz o presidente da CTP, que não deposita grandes esperanças nos primeiros dois meses de atividade pós-confinamento, apontando a segunda quinzena de agosto como o período em que se poderá notar esse “reatar da atividade”.

Francisco Calheiros faz notar que “o primeiro semestre está irremediavelmente perdido, infelizmente”.

O setor olha com expetativa para o pico do verão, até porque, revela “as pessoas estão a atrasar bastante os cancelamentos”, fazendo acreditar que “setembro e outubro, meses normalmente importantes no que respeita a reservas feitas por estrangeiros, possam ter alguma contemplação”, diz.

Todos partem ao mesmo tempo

Se o novo coronavírus vai descendo o planalto que encontrou em Portugal, os empresários da hotelaria tentam subir as encostas do vale glaciar em que o setor caiu repentinamente. E neste contexto, Francisco Calheiros entende não ser adequado pensar que o turismo de habitação ou o turismo rural – longe da pressão do turismo de massas – possa beneficiar de condições excecionais para um ressurgimento prematuro no mercado.