The Rolling Stones estreiam série documental “Extra Licks” no YouTube

The Rolling Stones estreiam, este domingo, a série documental “Extra Licks”, no YouTube

A série resulta de uma parceria entre os "Stones" e a Eagle Rock Entertainment e é transmitida exclusivamente na rede social YouTube, a partir das 20h00 deste domingo.

O vocalista dos The Rolling Stones, Mick Jagger, e o ator Will Smith estão entre as estrelas internacionais e de Bollywood que participam num espetáculo "online" de quatro horas para angariar fundos para combater a covid-19 na Índia.