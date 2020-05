D. Manuel Clemente alerta. “A pandemia está aí e se não tivermos cuidado pode regressar”

Veja também:

Na missa desta manhã, na Igreja do Parque das Nações, o Cardeal Patriarca de Lisboa apelou para que não haja retrocessos. D. Manuel Clemente lembra que a Igreja quer voltar a reunir os fiéis, mas sem qualquer risco de voltar a haver um novo surto.

“A Organização Mundial de Saúde acaba de avisar que a pandemia está aí e se não tivermos cuidado pode regressar ainda mais forte. Nós não queremos”, alertou D. Manuel Clemente, acrescentado: “Do fundo do coração queremos os nossos encontros habituais e as nossas celebrações habituais – isso é o que nós queremos, pois fomos ordenados para congregar o povo com a voz de Cristo pastor - mas então que nada volte atrás. O Papa insiste e a OMS lembra: não podemos descuidar nada”, frisou este domingo, um dia depois da ministra da Saúde ter admitido a possibilidade de se realizarem as celebrações do 13 de Maio em Fátima.