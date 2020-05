"A bem da saúde pública". Cardeal patriarca apela ao cumprimento da suspensão das celebrações comunitárias

Veja também:

O cardeal patriarca de Lisboa dirigiu uma carta ao clero da diocese, no Domingo do Bom Pastor, na qual destaca a necessidade de manter suspensão das celebrações comunitárias, “a bem da saúde pública”. Na missiva recorda ainda que o Governo não autorizou celebrações até ao fim deste mês.

“Sabemos que o fim do estado de emergência não significou o fim da pandemia e do grande perigo de ela alastrar, se não mantivermos o cuidado necessário. O Governo não autorizou celebrações religiosas em geral até ao fim deste mês; e o Santo Padre pediu para todos nós a graça da prudência e da obediência às orientações oficiais, para que a pandemia não regresse”, escreve

O Cardeal patriarca recorda que o Governo não autorizou celebrações religiosas em geral até ao fim deste mês – um prazo para cumprir. “Custa-nos certamente, mas temos de cumprir, a bem da saúde pública. Atentos ao bem de todos e de cada um, com o cuidado que a sua vida nos requer, da saúde do corpo à do espírito, totalmente considerada e respeitada, para ser vida em abundância.”



Com o regresso das missas adiado até 30 de maio, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) assume a “a dificuldade pessoal de assim ter de ser, a bem de todos”.



“Como vós, fui formado para acompanhar presencialmente o Povo de Deus, em especial na celebração eucarística e demais sacramentos, cuja administração nos define e realiza. Assim voltará a ser, logo que possível, como o Povo de Deus tanto anseia – e nós com ele”, acrescenta.

Nesta missiva, D. Manuel Clemente aproveitou também para saudar a “dedicação demonstrada ao Povo de Deus”.

“Especialmente neste tempo difícil, em que a presença física tem de ser quase substituída pelos meios de comunicação, antigos e novos, ao nosso alcance. Tem sido grande a vossa ação e criatividade neste sentido.”