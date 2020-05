Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Não há novas entradas na lista da DGS

O concelho de Lisboa continua a ocupar o topo da tabela com um total 1.567 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.413) e Porto (1.247). De referir que todos estes concelhos não registaram um único caso novo de infeção, este domingo.

De acordo com o mesmo documento, 48 municípios registam aumento no número de casos confirmados de Covid-19.

Amadora (+21), Braga (+19), Ovar (+10) e Odivelas (+10) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

Dados divulgados este domingo, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) , revelam que há 224 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

O balanço diário da Direção-Geral da Saúde revela que o país regista 1.043 vítimas mortais (mais 20 óbitos em 24 horas) e 25.282 casos positivos do novo coronavírus (mais 92). Estes números permitem verificar que o número de novos casos é o mais baixo desde 16 de março, quando se registaram 86.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (597), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (210), do Centro (209) Algarve (13), dos Açores (13) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sábado, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



O relatório deste domingo mostra que mais 1.689 pacientes recuperaram da doença (mais 18).

O boletim revela que 3.691 pessoas aguardam o resultado das análises, enquanto 25.324 estão sob vigilância das autoridades.

Os números atualizados mostram que continuam internados 856 doentes (mais um), dos quais 144 nos cuidados intensivos (menos seis).