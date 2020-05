Recurso do Governo aos privados será com base nos acordos já existentes

Veja também:

A ministra da Saúde salientou, este domingo, que o recurso do Governo aos privados, para ajudar com a retoma da atividade assistencial, não assentará na criação de novos acordos, mas sim nos já existentes.

Na conferência de imprensa de atualização da situação pandémica, Marta Temido lembrou que, durante o estado de emergência, esteve prevista a possibilidade de o Ministério da Saúde requisitar o serviço de outras entidades, contudo, "tal não foi necessário". A retoma da atividade assistencial terá na base, "como sempre teve", o Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas o Governo não enjeita o auxílio do setor privado.

"O que dissemos foi que se tentará retomar esses procedimentos normais, não que se iria alargá-los. Não está aqui em cima da mesa algo diferente dos procedimentos normais, através dos quais o SNS já se relacionava com o setor privado e com o setor social. Se for necessário emitir mais vales cirúrgicos, fá-lo-emos, porque a nossa primeira obrigação é com o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde e com o cumprimento o mais próximo possível dos tempos máximos de resposta garantida, que são tempos de referência. Se, de facto, precisarem de recorrer aos mecanismos vale cirúrgico ou convenção, recorram, porque nós queremos servir os portugueses. Agora, naturalmente, o SNS tem, em termos normativos, constitucionais e de posicionamento no sistema, a primeira resposta e a primeira obrigação, e tem estado à altura", sublinhou a ministra da Saúde.

A governante salientou que não há um "deixar a parte menos fácil para outros, até porque a parte que aí vem não é menos fácil": "Estamos num momento de evolução da luta contra a pandemia e não sabemos o que nos espera, portanto, não é justo, nem correto pensar que podemos prescindir de alguém. Precisamos de todos para dar estas respostas."

Marta Temido mostrou, ainda, "preocupação" com a constatação de que, durante o período em que esteve suspensa a resposta à atividade normal não Covid-19, houve "denúncia de várias convenções e vales cirúrgicos que não foram ativados" pelos utilizadores, "provavelmente por receio ou por não entenderem que era urgente a realização daquele ato".