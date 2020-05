Praia cheia em Matosinhos. Na Caparica, passeia-se pela "sanidade mental"

A Polícia Marítima patrulhou, ao meio-dia, de forma ininterrupta, a praia entre o Castelo do Queijo e o paredão do porto de Leixões em veículos moto-quatro, Os agentes usavam máscaras e falaram com vários banhistas.

As praias da Costa de Caparica, em Almada, continuaram com poucos banhistas que apenas aproveitaram o bom tempo para caminhar, fazer exercício e “manter a sanidade mental”.

João Raimundo, de 75 anos, que observava a Nova Praia a partir do carro, com a sua mulher, disse à Agência Lusa que “quando houver possibilidade vamos molhar os pés, mas agora dá para apanhar um bocadinho do ar fresco do mar e manter a sanidade mental”.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o acesso às praias e ao mar vai ser possível a partir de segunda-feira para a prática de desportos náuticos.

Para a população em geral, o acesso às praias ainda está a ser avaliado com os municípios e as capitanias.

Segundo o plano de desconfinamento apresentado pelo governante, foi identificado um conjunto de atividades relacionadas com as praias em que se julga “ser possível eliminar restrições ao longo de três períodos", a partir de 04 de maio, 18 de maio ou 01 de junho”.

Portugal entrou hoje em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março. Este sábado registou-se 1.043 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no que sábado, e 25.282 infetados (mais 92), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.