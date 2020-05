Coronavírus. Microempresas exigem esclarecimentos sobre apoios à aquisição de material

Veja também:

A Confederação das Microempresas quer que o Governo explique os critérios para a ajuda à aquisição de material de proteção.

Jorge Pisco ainda desconhece pormenores, mas admite que o apoio entre os 500 e os 5 mil euros está longe do necessário.

“Temos que especificar melhor as despesas. Mas o que é que cabe aqui? As viseiras, as máscaras, as luvas, o material de divulgação, mas também diz ‘outros’. O que são os ‘outros’? Estas medidas estão longe de corresponder às propostas”, disse.

O primeiro-ministro António Costa anunciou, este sábado, o apoio em 80% a fundo perdido das despesas, entre os 500 e os cinco mil euros, no comércio e na restauração para a compra de material de proteção individual e para a higienização dos espaços.

As candidaturas aos novos apoios estarão disponíveis a partir de 11 de maio. O processo de candidatura deve ser simplificado.

A medida foi avançada pelo primeiro-ministro, este sábado, na assinatura do protocolo de cooperação entre a Direção-Geral da Saúde e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. "Damos um novo passo de criar um programa especificamente dirigido às microempresas e, em particular, às dos setores comercial e da restauração, tendo em vista apoiar em 80% a fundo perdido despesas entre 500 e os cinco mil euros que sejam realizadas com a aquisição de material de proteção individual para os trabalhadores e higienização dos locais de trabalho."

Segundo o Guia de Boas Práticas para os Setores do Comércio e Serviços, as empresas, ou os responsáveis pela gestão dos estabelecimentos, devem, em articulação com os serviços de segurança e saúde no trabalho, elaborar ou rever o seu plano de contingência para a Covid-19 adaptado para a fase atual, no qual devem adotar procedimentos de prevenção e controlo da infeção, bem como de deteção e vigilância de eventuais casos.