Coronavírus. Madeira sem novos casos há nove dias

A Madeira mantém 86 casos de Covid-19 pelo nono dia consecutivo, com 48 curados, mais um do que no sábado, informaram as autoridades de saúde, sublinhando que apenas um doente se encontra hospitalizado.

"Estamos em condições de ter estas aberturas [a retoma da atividade comercial a partir de segunda-feira]", afirmou o secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em videoconferência de imprensa, no Funchal.

E reforçou: "O Serviço Regional de Saúde tem capacidade de resposta e tem um controlo sobre esta situação".

O governante alertou, no entanto, a população para não mudar de comportamento, pelo menos, durante um ano, ao nível da proteção pessoal, distanciamento físico e regras de higienização.

"Temos de continuar a ser responsáveis", sublinhou.

Dos 38 casos de infeção ativa no arquipélago, apenas um doente está hospitalizado na unidade de covid-19, no Hospital Central do Funchal, e os restantes, com sintomas ligeiros, permanecem em isolamento no domicílio e numa unidade hoteleira requisitada pelo Governo Regional, de coligação PSD/CDS.

As autoridades regionais já analisaram 1.397 casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, detetando 86 positivos (o primeiro foi no dia 16 de março), dos quais 48 já recuperaram, o que corresponde a 56% do total.

"Testámos até agora 4.381 pessoas [incluindo repetições]. De ontem [sábado] para hoje, foram mais 245 testes", esclareceu o secretário da Saúde, reforçando: "Vamos, pois, continuar com esta força".

Do total de testes no arquipélago, 666 foram realizados, desde 20 de abril, a residentes e colaboradores de lares de terceira idade, com 11 resultados inconclusivos e os restantes negativos.

Na freguesia de Câmara de Lobos, onde foi identificada uma cadeia de transmissão num bairro social, com 31 doentes assinalados, as autoridades já efetuaram 820 testes, todos negativos.

Esta cadeia de transição motivou o estabelecimento de uma cerca sanitária naquela freguesia, que esteve em vigor por um período de 14 dias, entre 19 de abril e 2 de maio.

Em Portugal, morreram 1.043 pessoas das 25.282 confirmadas como infetadas, e há 1.689 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde. Relativamente a sábado, há mais 20 mortos (+2%) e mais 92 casos de infeção (+0,4%).