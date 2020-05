Balanço DGS: 1.043 mortos (mais 20) e 25.282 (mais 92) infetados

Veja também:

O balanço diário da Direção-Geral da Saúde revela que o país regista 1.043 vítimas mortais (mais 20 óbitos em 24 horas) e 25.282 casos positivos do novo coronavírus (mais 92). Estes números permitem verificar que o número de novos casos é o mais baixo desde 16 de março, quando se registaram 86.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (597), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (210), do Centro (209) Algarve (13), dos Açores (13) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sábado, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



O relatório deste domingo mostra que mais 1.689 pacientes recuperaram da doença (mais 18).

O boletim revela que 3.691 pessoas aguardam o resultado das análises, enquanto 25.324 estão sob vigilância das autoridades.

Os números atualizados mostram que continuam internados 856 doentes (mais um), dos quais 144 nos cuidados intensivos (menos seis).

Gráfico mostra evolução dos casos diários