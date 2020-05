Rússia regista maior aumento de novos casos diários até à data

Veja também:

A Rússia registou, este domingo, o maior aumento diário de novos casos de infeção por Covid-19 de sempre.

Com mais 10.633 novos casos, o número total de doentes com Covid-19 na Rússia é agora 134.686, de acordo com os dados das autoridades.

Nas últimas 24 horas morreram 58 pessoas, fazendo subir o número total de vítimas mortais para os 1.280. Verifica-se, desta forma, uma taxa de mortalidade oficial que continua baixa em comparação com países como Itália, Espanha ou Estados Unidos.