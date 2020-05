Governo britânico tinha plano para lidar com eventual morte de Boris Johnson

Veja também:

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, revelou que a deterioração da sua saúde devido à Covid-19, em abril, levou o Governo britânico a delinear uma estratégia para lidar com a sua possível morte.

"Foi um momento muito duro, não vou negar. Havia uma estratégia para lidar com um cenário mortal", afirmou o chefe do Governo britânico, em entrevista publicada, este domingo, no jornal “The Sun On Sunday”.

Boris Johnson, de 55 anos, esteve três dias internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres, durante o qual os médicos administraram “litros e litros de oxigénio”, explicou o governante: “Eu não estava numa forma particularmente brilhante e sabia que tinham sido delineados planos de contingência."

O primeiro-ministro garantiu que, nos primeiros momentos, não interiorizou a gravidade do seu estado de saúde e recusou ir ao hospital.

“Não me pareceu uma boa ideia, mas eles foram bastante inflexíveis. Olhando para trás, fizeram a coisa certa em obrigar-me a ir”, admitiu.