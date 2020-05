Alemanha volta a registar menos de 100 mortes num dia

Veja também:

A Alemanha voltou a registar menos de uma centena de mortes (74), nas últimas 24 horas, para um total de 6.649 óbitos por Covid-19.

Com 793 novos casos confirmados, este domingo, a Alemanha passa a contabilizar 162.496 infeções pelo novo coronavírus, de acordo com os dados oficiais, recolhidos pelo Instituto Robert Koch.

Por outro lado, no último dia, mais 1.600 pessoas foram consideradas curadas da Covid-19, elevando o total de recuperações para 130.600.



A Baviera, o estado mais afetado pela doença, concentra mais de um quarto dos casos diagnosticados, 42.792, e 1.910 vítimas mortais.

A Alemanha é o sexto país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus e o sétimo com mais mortes. Os Estados Unidos lideram em ambos os parâmetros: 1.133.069 diagnósticos e 66.385 óbitos.



A nível global, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos EUA, a Covid-19 já provocou quase 244 mil mortes e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.