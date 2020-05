Plantel do Benfica em testes físicos antes do regresso aos treinos

O plantel de futebol do Benfica realizou, este domingo, testes físicos no centro de estágio do Seixal, após quase dois meses de paragem devido à pandemia de covid-19, com vista ao regresso aos treinos na segunda-feira, informou o clube lisboeta.

"Os nossos jogadores estiveram em testes físicos no Benfica Campus e estão prontos para o arranque dos trabalhos", assinala a conta oficial dos campeões nacionais na rede social Twitter.

Nas fotografias disponibilizadas pelas águias, podem ver-se vários futebolistas a utilizarem máscaras, um dia antes do regresso aos treinos, a caminho da retoma da I Liga portuguesa, marcada para o final do mês.

Os lisboetas lutam ainda pela revalidação do título de campeões nacionais, seguindo a um ponto do líder FC Porto, tendo de bater-se com os ‘dragões' também na final da Taça de Portugal.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 243 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.043 pessoas das 25.282 confirmadas como infetadas, e há 1.689 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Das pessoas infetadas, 856 estão hospitalizadas, das quais 144 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.671 para 1.689.

Portugal entrou hoje em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.