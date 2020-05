Morreu o padre Manuel dos Santos Gonçalves Gomes

O padre Manuel dos Santos Gonçalves Gomes, da Diocese de Bragança-Miranda, morreu de causas naturais, aos 93 anos.

Natural de Vinhais, ingressou no Seminário em janeiro de 1938 e fez os estudos teológicos em Vinhais e Bragança.

Ordenado presbítero a 29 de junho de 1950, por D. Abílio Vaz das Neves, foi docente de música, geografia e latim no Seminário de Vinhais, entre 1950 e 1954. Foi pároco das comunidades de Curopos e Vale de Janeiro.

Em 1962, partiu para Angola, como capelão militar. Aí, fez duas comissões de serviço. Rumou, depois, a Cabo Verde, onde também fez duas comissões.

De regresso a Portugal, em 1970, dedicou-se à docência de matemática no Colégio S. João de Brito, em Bragança, onde também foi prefeito. Na Escola Secundária Emídio Garcia, antigo Liceu de Bragança, o sacerdote lecionou a disciplina de religião e moral. No Seminário de Bragança, exerceu as funções de prefeito e docente.

Em 1983, foi nomeado pároco das comunidades de Curopos, Vale de Janeiro, Alvaredos e Sobreiró de Baixo, todas no concelho de Vinhais. Mais tarde, assumiu, também, a paroquialidade de Candedo, Espinhoso e Aboá. Na Escola de Vinhais, foi docente de religião e moral.

“A notável jovialidade e carinho com que abraçava cada dia e cada um de nós é, sem dúvida, uma inspiração, referência e motivo de orgulho”, refere a família.

A celebração das exéquias fúnebres está prevista para este sábado, 2 de maio, na Igreja de Rio de Fornos (Vinhais), Unidade Pastoral Senhora da Encarnação. Preside D. José Cordeiro, bispo da Diocese de Bragança-Miranda, e concelebra um pequeno grupo de sacerdotes da Unidade Pastoral e do Arcipreste de Bragança.