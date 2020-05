Bispos confirmam regresso das missas só a 30 de maio

Veja também:

A Conferência Episcopal Portuguesa confirmou este sábado que as missas com fiéis voltam apenas no fim-de-semana de 30 e 31 de maio, altura em que os católicos assinalam o Pentecostes.

A informação consta de um comunicado publicado pela CEP este sábado à tarde.

No quinto ponto do comunica do os bispos escrevem: "a retomada gradual das celebrações comunitárias da Eucaristia, já anunciada pelo Governo, deverá iniciar-se, em princípio, a 30 maio, véspera da Solenidade do Pentecostes. A data depende ainda da avaliação que o Governo se propõe fazer da situação, nesta primeira etapa do desconfinamento. As Dioceses insulares terão em conta as indicações das respetivas autoridades regionais."

O Governo já tinha anunciado na quinta-feira que as celebrações religiosas continuariam suspensas até essa data. Neste comunicado os bispos dão a entender que a decisão foi mesmo da responsabilidade do Executivo.

“Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, o Governo decidiu para 30-31 de maio, no que diz respeito a ‘cerimónias religiosas’, o reinício das ‘celebrações comunitárias de acordo com regras a estabelecer entre DGS e confissões religiosas’.”

O comunicado refere ainda outras orientações para os diferentes sacramentos cristãos. Assim, no que refere a enterros, lê-se que "As exéquias cristãs devem ser celebradas no templo (com celebração da Palavra ou da Eucaristia) e/ou no cemitério com a presença dos familiares, tendo em conta as normas de segurança que impeçam a transmissão do coronavírus".

Já os sacramentos que implicam unção, como é o caso do crisma, ficam adiados para 2021.

O sacramento da reconciliação não está suspenso, mas fica sujeito a regras de sanidade e de respeito pelo segredo da confissão.

Finalmente, "as catequeses e outras ações formativas continuarão a ser realizadas apenas por meios telemáticos até ao final deste ano pastoral" e as "procissões, festas, concentrações religiosas, acampamentos e outras atividades similares passíveis de forte propagação da epidemia ficarão adiados para o próximo ano pastoral", escreve a CEP.





