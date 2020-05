1.º de Maio. CDS ataca concentração da CGTP e diz que “quem manda” perdeu o respeito

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, atacou este sábado as concentrações promovidas pela CGTP-IN no Dia do Trabalhador, na sexta-feira, advertiu que "quem manda" perdeu o respeito daqueles que obedecem e considerou que "calamidade é mesmo o estado" do país.

Estas críticas foram feitas por Rodrigues dos Santos numa nota que publicou na rede social Facebook a propósito da forma como a CGTP-IN assinalou na rua o 1.º de Maio, quando o país se encontra em estado de emergência por causa da pandemia de covid-19.