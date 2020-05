Ministra da Saúde defende manifestações do 1.º de Maio

A ministra da Saúde defendeu, este sábado, as mais de 20 manifestações "simbólicas" da CGTP , de comemoração do 1.º de Maio.

Na conferência de imprensa de atualização da situação pandémica da Covid-19 em Portugal, este sábado, Marta Temido lembrou que a celebração do Dia de Trabalhador "constituía uma exceção especificamente consagrada no decreto presidencial relativo ao estado de emergência" e enalteceu os cuidados observados no sentido de manter as regras de distanciamento social.

"Foi uma opção do país assinalar esta data. Os participantes fizeram um evento bastante distinto do formato habitual de uma manifestação festiva. As pessoas encontravam-se distantes, em termos do seu posicionamento, muitas delas utilizavam uma máscara, deslocaram-se e colocaram-se em locais marcados, tinham regras de arrumação e permaneceram num período bastante inferior ao habitual. As forças de segurança conseguiram garantir que todo o evento decorria dentro deste contexto, mas com cumprimento das regras", assinalou a governante.

Para sustentar esta posição, a ministra da Saúde chamou à atenção o facto de que, noutros países, as comemorações do Dia do Trabalhador "foram marcadas por incidentes e pela necessidade de recurso à força".

"Nesta comparação, reside alguma da justificação para a forma que encontrámos para organizar este momento distintivo da nossa vida como um todo. Como outros momentos que já aconteceram e outros que virão a acontecer, enquanto durar este período de vida com a Covid-19, e que têm de ser tratados de forma distinta. Com cautela, mas sendo assinalados", frisou.