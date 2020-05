Lei publicada. Patrões já podem medir temperatura dos empregados (e impedi-los de trabalhar com febre)

Agora, e tal como havia prometido que faria, o Governo vem clarificar por via legislativa a situação, publicando esta sexta-feira em Diário da República o Decreto -Lei 20/2020 , que autoriza, já a partir de sábado, esta medição de temperatura nas empresas.

O Ministério do Trabalho disse na última semana que a medição da temperatura corporal pelas empresas aos trabalhadores “não era inviável” , ignorando as posições quer da Comissão Nacional de Proteção de Dados , que recebeu diversas queixas contra empresas, quer da Ordem dos Advogados , que denunciava a "ilegitimidade" da medida.

No entanto, decreto-lei adverte que a medição só pode vir a ser realizada “exclusivamente por motivos de proteção da saúde do próprio [trabalhador] e de terceiros”.

No documento lê-se igualmente que é “expressamente proibido” o registo da temperatura corporal associado à identidade do trabalhador, “salvo com expressa autorização da mesma”.

Por fim, o Governo estabelece que, em caso de deteção de febre, ao patrão é permitido “impedir o acesso da pessoa ao local de trabalho”.