Hostel evacuado em Lisboa. Confirmados 16 casos de infeção

Veja também:

Dezasseis pessoas infetadas com cCovid-19 foram retiradas esta sexta-feira de um ‘hostel’ em Lisboa e transportadas para a Mesquita Central, para cumprirem a quarentena, avançou à Lusa fonte dos bombeiros.

“Dezasseis pessoas que estão contaminadas foram retiradas” do ‘hostel’ na Avenida Almirante Reis, na freguesia de Arroios, indicou a mesma fonte. De acordo com informações avançadas pelo "Público", TVI24 e CMTV trata-se do Turkish Style Hostel.

Além dessas pessoas, outras 36, que também estavam hospedadas no 'hostel', foram transportadas para a Pousada da Juventude de Lisboa, onde ficarão a cumprir isolamento profilático.

A fonte dos bombeiros indicou à Lusa que esta ação decorreu no âmbito do processo de despistagem que está a ser feito nos ‘hostels’ da cidade de Lisboa.

O ‘hostel’ será agora alvo de uma descontaminação, acrescentou.

Relativamente à nacionalidade das pessoas em causa, a fonte dos bombeiros disse não saber precisar se são portugueses ou não. Segundo outros meios de comunicação, todos os infetados serão requerentes de asilo em Portugal.

Esta foi uma operação coordenada entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e os bombeiros.

Questionado pela Lusa, o presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, Abdool Vakil, confirmou que a Mesquita de Lisboa acolheu 16 pessoas, adiantando que aquele espaço ficou assim com “lotação esgotada”.

A Lusa tentou sem sucesso falar com a proteção civil municipal e a Câmara de Lisboa para obter mais informações acerca deste caso.

Também contactada pela Lusa, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, disse não ter sido informada.

A 19 de abril, um outro hostel com cerca de 200 pessoas localizado na rua Morais Soares, em Arroios, foi evacuado após detetado um caso de infeção por Covid-19 num dos hóspedes. Em 40 quartos sobrelotados estavam albergadas 187 pessoas de 29 nacionalidades. Depois de feitos testes à Covid-19, foram identificados 136 infetados, que foram transferidos para a baser militar da Ota.



Portugal contabiliza neste momento 1.007 mortos associados à Covid-19 em 25.351 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia, divulgado na sexta-feira.

Relativamente ao dia anterior, há mais 18 mortos (+1,8%) e mais 306 casos de infeção (+1,2%).

[atualizado à 01h20 de 2 de maio]