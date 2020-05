Estado de Emergência. 42 dias de vigilância apertada e muita paciência.

Um total de 540 mil pessoas foram abordadas e 400 detidas ao longo do período de. Estado de Emergência. Os números provam o respeito generalizado pelas regras inéditas adoptadas nos últimos 42 dias, mas também dizem muito sobre o jogo de paciência a que foram sujeitas as policias portuguesas. Não era fácil ser detido por desobediência durante o Estado de Emergência e só isso explica que apenas 400 pessoas o tenham sido. O critério, bastante largo e pedagógico usado pelas forças de segurança, fez com que só os mais resistentes ou insistentes recebessem essa notificação. A estratégia usada desde 22 de Março privilegiou sempre a sensibilização através do diálogo, mesmo quando os cidadãos abordados estavam em claro incumprimento das normas definidas pelos decretos presidenciais. Foi preciso reincidir grosseiramente, ignorar repetidamente avisos e recomendações, fazer uma vida normal mesmo sabendo estar infectado ou até agredir verbal e fisicamente os elementos das forças de segurança para entrar na lista dos detidos por desobediência. Foram em média 9 por dia.

O confinamento obrigatório Nas fases de contenção e mitigação, a grande prioridade do país foi travar a transmissão comunitária e simultaneamente tratar o maior numero de infectados nas respectivas residências. Nesse sentido, ao abrigo da Lei de Saúde Publica, as forças de segurança ficaram com a responsabilidade de manter confinadas todas as pessoas infectadas ou em vigilância activa. De forma aleatória, mais ou menos frequente consoante a zona do país ou os recursos disponíveis, por telefone ou porta a porta, estas pessoas são contactadas pela força de segurança da sua área de residência, com base em listas actualizadas diariamente pelas autoridades de saúde. O crime de desobediência é registado, quando se percebe que não estão em casa, ou quando são surpreendidas na rua. Nesses casos, e foram até agora 130, é levantado um auto de detenção que é depois enviado para o tribunal, e o infractor ou é conduzido a casa, ou começa a ser procurado. Entre as 130 violações ao confinamento obrigatório, a GNR e a PSP viram de quase tudo. Fica o exemplo do casal de padeiros de Estarreja, ele com 69 anos e já infectado com o novo coronavirus, ela com 58, sem sintomas, mas, como o marido, obrigada a estar em casa. Foram detidos pela GNR em Matosinhos, na pastelaria de que são proprietários, e onde continuaram sempre a trabalhar apesar das ordens da autoridade de saúde.

Dever geral de recolhimento domiciliário Havia um objectivo para que quase tudo tivesse fechado, desde as escolas ao desporto, passando pelo comércio e a cultura. Fazer com que os portugueses se mantivessem em casa. As imagens de cidades desertas provam que o dever geral de recolhimento foi respeitado, mas também é verdade que foi neste capítulo que as polícias tiveram mais trabalho. O elevado número de excepções previstas no decreto, aliado à flexibilidade pedagógica que foi pedida às polícias, tornaram este controlo muito complexo. PSP e GNR abordaram mais de meio milhão de pessoas e um número ainda maior de viaturas ( cerca de 600 mil ), mas em desobediência a este dever em concreto, incorreram apenas cerca de duas centenas de pessoas. As primeiras abordagens resolveram quase sempre o problema. Foi assim com milhares de saídas sem justificação válida, mas também com festas e convívios em casas, em quintas, em estabelecimentos que deviam estar fechados, e sobretudo na via pública onde foi frequente encontrar grupos a consumir bebidas alcoólicas. A ordem de prisão só apareceu quando os primeiros contactos policiais foram ignorados, ou quando foram recebidos com hostilidade e violência. Ao crime de desobediência juntaram-se outros entretanto descobertos, por exemplo nas milhares de operações stop realizadas. Droga, armas, condução sob o efeito de álcool, pessoas procuradas pela justiça, e muitas a conduzir sem carta.

Encerramento de estabelecimentos comerciais No início, logo que foi decretado o Estado de Emergência, o desrespeito pelas regras foi bastante mais evidente. Entre 22 de Março e 2 de Abril, as forças de segurança viram-se obrigadas a fechar 1.700 espaços que não podiam estar a funcionar, o que representa mais de dois terços do total registado nos 3 períodos. Restaurantes, cafés e outros espaços relacionados com alimentação e bebidas foram os que mais trabalho deram às polícias. Também neste caso, primeiro foi usada a sensibilização, e só a violação repetida das normas deu lugar a autos pelo crime de desobediência.

Cercas sanitárias A hipótese estava prevista nos decretos do Estado de Emergência, e foi até agora usada em 3 situações. No concelho de Ovar, distrito de Aveiro, entre 18 de Março e 18 de Abril, nos 6 concelhos da Ilha açoriana de S. Miguel ( Ponta Delgada, Ribeira Grande, Lagoa, Nordeste, Vila Franca do Campo e Povoação ) de 3 de Abril até 3 de Maio, e na freguesia de Câmara de Lobos na Madeira, de 19 de Abril a 3 de Maio. Em cada um destes casos, PSP e GNR montaram dezenas de barreiras e postos de controlo, os únicos locais por onde pessoas e viaturas estavam autorizados a circular, e foi em Ovar, por exemplo, que começaram a ser usados drones com captação de imagens. Apesar do controlo permanente, houve sempre quem o tentasse furar, incluindo portadores confirmados de Covid-19. Somando os dados, nas áreas com cercas sanitárias foram feitas quase 15% do total de detenções por crime de desobediência.