Coronavírus. Microempresas exigem esclarecimentos sobre apoios à aquisição de material

A Confederação das Microempresas quer que o Governo explique os critérios para a ajuda à aquisição de material de proteção.

Jorge Pisco ainda desconhece pormenores, mas admite que o apoio entre os 500 e os 5 mil euros está longe do necessário.

“Temos que especificar melhor as despesas. Mas o que é que cabe aqui? As viseiras, as máscaras, as luvas, o material de divulgação, mas também diz ‘outros’. O que são os ‘outros’? Estas medidas estão longe de corresponder às propostas”, disse.

O primeiro-ministro António Costa anunciou, este sábado, o apoio em 80% a fundo perdido das despesas, entre os 500 e os cinco mil euros, no comércio e na restauração para a compra de material de proteção individual e para a higienização dos espaços.