ASAE apreendeu 1.500 artigos e instaurou 41 processos por especulação e fraude

Foram ainda fiscalizados cerca de 150 estabelecimentos de restauração e similares por incumprimento das regras de funcionamento impostas durante o estado de emergência. A ASAE suspendeu a atividade de três estabelecimentos de restauração até reposição das condições de higiene e segurança alimentar.

Durante as ações, foram ainda colhidas 12 amostras de gel desinfetante (biocida) para “aferição no laboratório da ASAE da respetiva conformidade do produto com a informação constante da rotulagem, tendo os resultados laboratoriais já finalizados, na presente data, revelado a inconformidade em 3 álcool-gel (biocida) relativamente ao respetivo teor de álcool apresentado na rotulagem, inferior a 70%, destacando-se um manifestamente abaixo deste valor”.