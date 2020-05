Trump diz que manifestantes armados anti-confinamento são "muito boas pessoas"

Veja também:

“São pessoas muito boas pessoas, mas estão zangadas.” Foi desta forma que o Presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu o grupo de manifestantes, muito deles armados, que tentaram na quinta-feira invadir o capitólio do Michigan – quando lá se encontravam os membros da câmara dos representantes, do senado estadual e a governadora Gretchen Whitmer –, protestando contra o confinamento obrigatório no estado, que estava a ser discutido.

Donald Trump utilizou a rede social Twitter para pedir a Gretchen Whitmer que chegue a acordo com os manifestantes.

“A governadora do Michigan devia ceder um bocadinho e apagar o fogo. Estas pessoas são muito boas pessoas, mas estão zangadas. Querem ter as vidas deles de volta, com segurança! Receba-os, fale com eles, chegue a um acordo", escreveu Trump.