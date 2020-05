Remdesivir. EUA autorizam uso de medicamento experimental em doentes Covid-19

Veja também:

A entidade reguladora do mercado farmacêutico dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), autorizou esta sexta-feira o uso do medicamento remdesivir, “em caso de emergência”, para o tratamento de doentes Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Ainda em fase de estudo, o antiviral experimental remdesivir, inicialmente desenvolvido para combater o vírus Ébola, aparenta, segundo dois ensaios publicados no último mês – um terceiro ensaio foi considerado inconclusivo –, acelerar a recuperação de pacientes Covid-19 graves internados.

“Os benefícios conhecidos e potenciais do remdesivir superam os riscos conhecidos e potenciais do medicamento para o tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19 grave”, justifica a FDA.

No entanto, aos pacientes a FDA adverte que o remdesivir não pode ser ainda considerado um medicsamento “seguro e eficaz”.

“Há informações limitadas sobre a segurança e eficácia do uso do remdesivir no tratamento de pessoas hospitalizadas por Covid-19. Um estudo clínico demonstrou que o remdesivir é capaz de reduzir o tempo de recuperação em algumas pessoas. Mas não existem medicamentos considerados seguros e eficazes no tratamento de pessoas hospitalizadas com Covid-19”, explica a agência.