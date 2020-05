Parlamento Europeu dá guarida a 100 mulheres sem-abrigo e vítimas de violência

Veja também:

Cerca de 100 mulheres sem-abrigo, muitas delas vítimas de violência, que foram gravemente afetadas pela medida de confinamento obrigatório imposta na Bélgica, para controlar a pandemia do novo coronavírus, estão alojadas no Parlamento Europeu.

As portas do edifício Helmut Kohl abriram-se na quarta-feira, com escritórios convertidos em quartos, um para cada uma ou duas mulheres, a que também são oferecidas refeições e cuidados médicos. A iniciativa foi promovida pelo Parlamento Europeu e pela Samusocial, uma instituição solidária.

A Samusocial explica que a crise da Covid-19 fez aumentar o número de casos de violência doméstica. A situação piorou com o encerramento forçado de vários abrigos para mulheres por toda a capital da Bélgica, por não cumprirem os requisitos necessários para distanciamento social.

Após uma visita ao edifício, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, salientou que esta emergência afeta todos. "Penso que esta crise nos devia motivar a todos, incluindo as instituições, a dar um bom exemplo", salientou o político e jornalista italiano.

Nesta altura, os vários edifícios do Parlamento Europeu têm estado praticamente vazios. São poucos os membros que comparecem na câmara, com a maior parte a juntar-se às sessões através de videochamada.

A nível global, segundo o último balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 235 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados.

Seguem-se Itália (28.236 mortos, mais de 207 mil casos), Reino Unido (27.510 mortos, mais de 177 mil casos), Espanha (24.824 mortos, mais de 215 mil casos) e França (24.594 mortos, mais de 167 mil casos).