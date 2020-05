Alemanha regista menos de 100 mortes num dia por Covid-19

Veja também:

A Alemanha registou, nas últimas 24 horas, menos de uma centena de mortes (94) por Covid-19. O número total de óbitos passa a ser de 6.575.

Com 945 novos confirmados do novo coronavírus, o total ascendeu a 161.703, segundo dados oficiais, divulgados pelo Instituto Robert Koch. Há 129.000 pessoas recuperadas, número que subiu 2.100, num dia.

A Baviera, o estado mais afetado pela Covid-19, concentra mais de um quarto dos casos diagnosticados, 42.658, e 1.885 vítimas mortais.

Na quinta-feira, as autoridades alemãs decidiram reabrir locais de culto, museus e jardins zoológicos, sob medidas rigorosas de segurança e respeitando o distanciamento social. A reabertura de escolas, creches, restaurantes e o retomar dos jogos do campeonato alemão serão decididos na próxima semana. Passou a ser obrigatório sair à rua de máscara.

A Alemanha é o sexto país do mundo com mais casos confirmados de Covid-19 e o sétimo com mais mortes. Os EUA são o país com mais mortos (mais de 65 mil) e casos de infeção (mais de 1,1 milhões). Também registam quase 165 mil recuperações.

A nível global, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o novo coronavírus já infetou mais de 3,3 milhões de pessoas, das quais mais de 238 mil morreram. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados da Covid-19.