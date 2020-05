José Neto contesta regresso "ferido de legalidade" do campeonato

"Se obrigarem a treinar em 20 metros de distância, quero ver, depois, como vão jogar. Não é possível. Quem não joga como treina não joga, apenas pratica. Jogar implica outras condicionantes e a reorganização do tempo e espaço são muito importantes no treino de futebol. E treinar à distância não é treinar, apenas preparar", sublinha.

O Mestre em Psicologia do Desporto recusa falar numa decisão precipitada, até por desconhecer em rigor as orientações que suportam esta retoma. Contudo, aponta "desfasamentos enormes" entre as novas condicionantes competitivas e as dinâmicas competitivas que o futebol exige.

Lesões e o 12.º jogador

José Neto elogia o cuidado dos clubes com a saúde física dos atletas nesta fase de confinamento. Ainda assim, insiste que manter o foco só no perfil físico-atlético pode ser curto e não evita lesões, na medida em que "há um tempo de forma e uma pré-época, mas a pré-época com estas condicionantes não tem nada que ver com uma pré-época normal".

"A ideia que se fala de confinar equipas e jogadores numa determinada zona, devidamente preparada, seria um mal menor. O que importa é que todos tenham condições iguais e todos estejam de acordo", realça.

O especialista em Psicologia do Desporto também se mostra contra a realização de jogos à porta fechada.



Segundo José Neto, "quase todas as equipas fazem do público o seu 12.º jogador". Dá mesmo o exemplo do Vitória de Guimarães, clube em que já trabalhou: "O Vitória conseguiu muitas vezes ultrapassar a vertente competitiva através da força do seu público, que é único".

"Com o silêncio do estádio, o jogador entra muitas vezes mais relaxado, sente menos pressão na discussão do lance. Por vezes, poderá diminuir níveis de concentração e este vazio enorme poderá gerar um certo facilitismo. Além disso, um jogo sem público é um cartão vermelho ao futebol", conclui.

O Governo definiu, na quinta-feira, que a I Liga e a final da Taça de Portugal poderão ser disputas. A retoma da I Liga, a partir de 30 e 31 de maio, está sujeita a aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS) de um plano sanitário. Os jogos vão realizar-se sem público nos estádios.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica. Também falta a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.