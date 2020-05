FPF disponibiliza um milhão de euros à II Liga. Clubes agradecem empenho

Veja também:

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai disponibilizar um milhão de euros aos clubes da II Liga, ao antecipar as verbas para o financiamento para infraestruturas da próxima temporada, segundo confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

Este montante disponibilizado pelo organismo federativo integra o fundo que incentiva os clubes na melhoria das condições dos estádios, mas que, excecionalmente, pode ser usado para outros fins.

Já este sábado, 12 clubes da II Liga agradeceram o empenho dos presidentes da FFP, Fernando Gomes, e da Liga de Clubes, Pedro Proença, face à suspensão do campeonato, devido à pandemia da Covid-19.

Académica, Académico de Viseu, Casa Pia, Cova da Piedade, Desportivo de Chaves, Farense, Leixões, Nacional, Oliveirense, Penafiel, Sporting da Covilhã e Vilafranquense são os subscritores do comunicado que agradece ao dois dirigentes e também “aos clubes da I Liga que mostraram solidariedade”.

“Situações extremas exigem respostas prontas e equilibradas, porque só assim se consegue superar as dificuldades e vencer os desafios. É o que está a acontecer agora com o futebol português, pelo mérito da intervenção do presidente da FPF, Fernando Gomes”, lê-se no comunicado divulgado por alguns dos signatários.

Nesta mensagem, 12 dos 18 emblemas do segundo escalão referem que “foi graças ao seu empenho na salvação do futebol português, à forma célere e enérgica das suas ações e à solidariedade com os clubes em geral e, em particular, com os clubes da II Liga, que se criaram condições que nos permitem enfrentar uma situação extrema de uma forma mais segura e protegida”.

“A Fernando Gomes fica, assim, registada a nossa gratidão por tudo o que fez pelos clubes do futebol profissional português. Não podemos ainda esquecer os esforços realizados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), pois, acreditamos que Pedro Proença tudo tem feito e fará na procura do maior consenso possível”, remata o comunicado.