José Mourinho espera que Premier League seja retomada

José Mourinho mantém-se a favor do regresso do futebol, em Inglaterra, mesmo que à porta fechada, devido às restrições forçadas pela pandemia do novo coronavírus.

"Se jogarmos os nove jogos da Liga que faltam, será bom para cada um de nós, bom para o futebol e bom para a Premier League. Será um bom sinal", afirma o treinador português do Tottenham, numa entrevista ao jornal espanhol "Marca", publicada este sábado.

Em Inglaterra, tal como em Portugal, a previsão passa por retomar a competição, com jogos à porta fechada. Em entrevista à Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos ressalvou que tal "é possível, tomando medidas para salvaguardar a saúde dos jogadores, dirigentes, treinadores e as outras poucas pessoas. Miguel Guimarães considera que realizar jogos com público nas bancadas, nesta fase, é complicado”.

Mourinho mostra-se a favor de jogos à porta fechada: "Gosto de pensar que o futebol nunca é à porta fechada, porque ali estarão as câmaras de televisão e, por conseguinte, haverá muitos milhões de pessoas a ver. Se algum dia entrarmos num estádio fazio para disputar um jogo, na verdade, nunca estará mesmo vazio."