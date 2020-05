Comércio e serviços com apoios até cinco mil euros

Veja também:

O Governo vai avançar com ajudas para as microempresas na área do comércio e serviços para a aquisição de material de proteção. Em causa estão apoios que vão dos 500 aos cinco mil euros por empresa, com 80% a fundo perdido.

As candidaturas aos novos apoios estarão disponíveis a partir de 11 de maio. O processo de candidatura deve ser simplificado.

A medida foi avançada pelo primeiro-ministro, este sábado, na assinatura do protocolo de cooperação entre a Direção-Geral da Saúde e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. “Damos um novo passo de criar um programa especificamente dirigido às microempresas e, em particular, às dos setores comercial e da restauração, tendo em vista apoiar em 80% a fundo perdido despesas entre 500 e os cinco mil euros que sejam realizadas com a aquisição de material de proteção individual para os trabalhadores e higienização dos locais de trabalho.”

Neste ponto, o primeiro-ministro referiu que o programa, no que respeita a comparticipações por parte do Estado, também se estenderá a um conjunto de outros investimentos que as empresas serão chamadas a fazer nos termos do protocolo com a Direção-Geral da Saúde. “Sabemos que o cumprimento das normas de segurança vai representar custos acrescidos. Por isso, para mantermos as empresas vivas e os postos de trabalho, e para preservamos o mais possível o rendimento, o Governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas que visam assegurar liquidez às empresas”, defendeu.

“Segunda-feira vamos começar a dar um passo para reabrir muitas atividades do setor comercial que foram encerradas, mas o retomar dessa atividade é fundamental que seja feito com segurança", alertou António Costa, assegurando que a existência de condições de segurança “é fundamental para que os portugueses regressem com confiança aos estabelecimentos comerciais: Cabeleireiros, barbeiros, institutos de beleza, stands de automóveis, livrarias ou lojas de roupa”.

“Além das normas gerais que o Governo tem vindo a trabalhar em sede de concertação social, tendo em vista a higiene e proteção no trabalho - normas transversais a todos os setores -, há depois, naturalmente, especificidades próprias de cada ramo. Quem vai experimentar um carro tem condições diferentes de quem vai experimentar uma gravata”, exemplificou.

Na conferência de imprensa, após a cerimónia de assinatura deste protocolo, o primeiro-ministro revelou que 1 de junho deve ser a data da reabertura de todas as atividades.



Costa aproveitou para agradecer a todos os profissionais do comércio e serviços, que se mantiveram em laboração, apesar de correrem “grande risco para a sua saúde”. “O sector nunca parou e isso tem-nos permitido continuar a viver”, frisou. Agradeceu, ainda, a todos os empresários que “foram forçados a parar a sua atividade, sofrendo, com isso, prejuízos económicos grandes” e o esforço que fizeram para “preservarem postos de trabalho”, bem como aos trabalhadores em lay-off e que, por isso, “sofreram perdas de rendimentos”.