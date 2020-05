Covid-19. Rolling Stones lançam série de atuações através do YouTube

Veja também:

A banda de rock britânica The Rolling Stones vai lançar uma série de atuações que serão transmitidas exclusivamente no YouTube, como parte da campanha "#StayHome", de apelo para o isolamento social na altura de pandemia da Covid-19.

A campanha chama-se "Extra Licks" e estreia na plataforma digital no domingo, 3 de maio, às 20h00, no canal do YouTube da banda.

"Cada episódio, disponível digitalmente pela primeira vez, será uma estreia no YouTube e revelará material bónus de seis filmes-concertos da carreira do grupo, incluindo atuações da “Voodoo Lounge Tour” (1994) e da “Ole! Tour” (2016). Esta série resulta de uma parceria entre os The Rolling Stones e a Eagle Rock Entertainment" , pode ler-se, na nota.



A icónica banda inglesa, ativa desde os anos 1960, lançou um novo single na semana passada, chamado "Living in a Ghost Town", todo ele criado e gravado em Los Angeles e Londres, durante o período de confinamento.

O vídeo foi lançado exclusivamente no YouTube e já soma quatro milhões de visualizações.

A Covid-19 já infetou cerca de 3,3 milhões de pessoas em todo o mundo e há mais de 237 mil óbitos em registo. Há já mais de um milhão de casos recuperados pela Covid-19.