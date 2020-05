​Presidente da República lembra D. Manuel Vieira Pinto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresenta condolências à Igreja Católica e à família de D. Manuel Viera Pinto, arcebispo emérito de Nampula, que morreu quinta-feira, no Porto, aos 96 anos.



“Conhecedor a defensor das aspirações do Povo irmão moçambicano exerceu junto deste o seu múnus sacerdotal durante longos anos após a independência”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado.

O chefe de Estado recorda “com saudade os contactos pessoais que mantiveram, quer antes, quer depois dessa independência”.

“O distinto prelado exerceu desde 1967 as funções de Bispo e, desde 1984, de Arcebispo de Nampula, até à sua jubilação em 2000, tendo acompanhado a evolução de Moçambique”, sublinha a nota de Belém.

D. Manuel Linda, bispo do Porto, revelou esta sexta-feira à Renascença a mensagem que recebeu do Vaticano, com a bênção apostólica do Papa Francisco aos familiares de D. Manuel Vieira Pinto.

"Recebida com pesar a notícia do falecimento de D. Manuel Vieira Pinto, sumo pontífice encomenda ao amor misericordioso de Deus este pastor zeloso e devotado à obra da evangelização, sobretudo nas terras de Moçambique, sendo eleito, em 1967, bispo de Nampula", começa por ler o bispo do Porto.

"Com as suas condolências à Diocese do Porto, berço e último abrigo de D. Manuel, e a Nampula, que apascentou durante 33 frutuosos anos, o Santo Padre concede aos familiares enlutados e a quantos participem do sufrágio na luz da esperança cristã, o conforto da bênção apostólica. Assina este telegrama o Secretário de Estado da sua Santidade, Papa Francisco", termina.

O arcebispo emérito de Nampula D. Manuel Vieira Pinto morreu na quinta-feira, no Porto, aos 96 anos.

O funeral realizou-se esta sexta-feira. Foi presidido por D. Manuel Linda, na Igreja de Cedofeita; o corpo segue para Aboim, Amarante, onde é sepultado em jazigo de família.



Nascido em 9 de dezembro de 1923, no lugar de Sanguinhedo, na freguesia de Aboim, concelho de Amarante, D. Manuel da Silva Vieira Pinto foi ordenado padre na Sé Catedral do Porto em 7 de agosto de 1949, após completar os estudos no seminário da Diocese do Porto.

Reconhecido pela postura antifascista que assumiu durante o Estado Novo, chegou a ser convidado a integrar o Conselho de Estado pelo general António Spínola nos primeiros dias após o 25 de abril de 1974, convite que recusou.

Antes disso, chegou a ser detido pela polícia política (PIDE) e foi forçado ao exílio pelo Governo de Salazar em 1958, depois das eleições presidenciais a que se candidatou o general Humberto Delgado.